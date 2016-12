Uefa, Fair Play Finanziario: Inter e Roma punite

15:34 - La data segnata in rosso sul calendario di Inter e Roma è in arrivo. Il 5 maggio la Uefa annuncerà le sanzioni per i due club italiani per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario. L'Inter sarà colpita con una multa di circa 8 milioni di euro con la rosa limitata a 21 giocatori la prossima volta che si qualificherà per una coppa europea. Per la Roma un'ammenda e il blocco dei ricavi europei di questa stagione.

Il 5 maggio è il giorno del giudizio, proprio quando Tavecchio incontrerà il presidente della Uefa Platini. L'organizzazione europea del calcio però renderà note le sanzioni per Inter e Roma, come previsto in passato dalla nostra inchiesta sul Fair Play Finanziario.

La Repubblica ha anticipato quelle che dovrebbero essere le decisioni della Uefa a riguardo. Per l'Inter si tratterebbe di una multa da circa 8 milioni di euro con dei paletti per il calciomercato dove potrà investire solo quanto incassato dalle prossime cessioni. Inoltre, quando si qualificherà a una delle competizioni europee, la rosa dovrebbe essere limitata a 21 giocatori anziché i 25 previsti. Più morbida la posizione della Roma che subirà un'ammenda e il blocco dei ricavi di quest'anno fra Champions ed Europa League.

La situazione di Juventus e Lazio non desta preoccupazioni, mentre problemi in vista anche per il Milan quando ritornerà a giocare una competizione europea.