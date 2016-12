Serie A: Roma-Genoa 2-0, gol di Doumbia e Florenzi

La Roma batte 2-0 il Genoa all'Olimpico e sale al secondo posto scavalcando la Lazio, fermata sull'1-1 a Bergamo dall'Atalanta. Bravo Perin su De Rossi e poi su tiro di Nainggolan deviato; al 35' arriva il vantaggio giallorosso firmato Doumbia , alla seconda rete di fila. Nella ripresa Iago impegna De Sanctis e Torosidis viene ammonito per simulazione in area. Ma il fallo c'è. Finale in apnea per la Roma, che poi chiude i conti con Florenzi.

LA PARTITAGarcia conferma la fiducia a Doumbia e lo schiera titolare per la seconda gara consecutiva. Capitan Totti va a sedersi in panchina. Nel tridente, al fianco dell'ex Cska, ci sono Ibarbo e Gervinho. Qualche novità nella formazione ospite, con Gasperini che lancia dall'inizio Laxalt, alla prima da titolare, nell'inedito attacco con Niang e Bergdich. L'escluso è Iago. Discreta Roma e poco Genoa nei primi 45'. I giallorossi controllano senza affanni le ripartenze dei rossoblù e fanno la partita: se si eccettuano un salvataggio di Torosidis su Laxalt e una respinta di De Sanctis su tiro-cross dalla sinistra di Izzo, il resto della cronaca è di marca giallorossa. De Rossi dalla distanza impegna un attento Perin, che poi compie un miracolo sulla conclusione di Nainggolan deviata da Roncaglia. De Rossi va in gol ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 35' la gara si sblocca: erroraccio di Roncaglia, Doumbia ne approfitta, salta Izzo e batte Perin. Grande gioia per l'ivoriano, al secondo gol di fila.



Una novità a inizio ripresa nel Genoa: dentro Iago, milgior marcatore stagionale dei rossoblù con 10 gol, e fuori Tambè. Ed è proprio il nuovo entrato a impegnare De Sanctis dopo una triangolazione con Bertolacci. Dentro anche Lestienne, Garcia risponde con Iturbe per uno stanco Doumbia, che esce dal campo toccandosi la coscia sinistra. La Roma cerca il gol per chiudere la partita. De Rossi ci riprova da lontano ma anche questa volta non sorprende Perin poi episodio da moviola, con Torosidis che cade in area dopo un contrasto con Roncaglia. L'arbitro Damato estrae il cartellino giallo per simulazione ma le immagini dimostrano che il fallo sul greco c'era. Secondo cambio per Garcia, con Yanga -Mbiwa che prende il posto di Pjanic; subito dopo Gasperini richiama Bertolacci e inserisce Tino Costa. Forcing finale del Genoa: Iago trova il tiro da angolo, ma la sua conclusione è deviata e si spegne sul fondo. Poi al 2' minuto di recupero ecco il gol-spettacolo di Florenzi, che si invola per 60 metri palla al piede e poi batte Perin con un destro violento. Esplode l'Olimpico.