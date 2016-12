Udinese, esplode Pozzo: "Valeri non deve più arbitrare"

20:14 - Milan-Udinese finisce ed esplode l'ira di Gianpaolo Pozzo. Feroce il patron udinese: "Basta, non voglio più vedere Valeri, l'arbitro. Non ce l'ho con l'uomo, ma con l'arbitro. Il rigore per me non c’era, ma si vede che qualcuno gli ha fatto vedere il presunto gol del Milan nel primo tempo e allora lui non ci ha più capito niente".

E poi: "Per compensare un presunto errore ne commette altri due o tre. Io lo sapevo perché Valeri ha più di un precedente con noi. Io ho rispetto di tutti, di chi lo ha designato e di chi ci sta dietro perché nel movimento siamo migliorati molto. Uno così non può arbitrare, può andare in C dove non si compromettono le cose, ma in A una sconfitta ha anche un risvolto economico".

"Quando vedono uno che non va bene lo buttino fuori, perché bisogna rovinare il calcio che è lo sport più bello del mondo? In questi momenti ti viene in mente di dire basta al calcio. Ha rovinato una partita. Se non lo vedo più in giro per i campi di calcio è meglio. Il futuro diDi Natale? Per l’anno prossimo c’è già il contratto, siamo già d’accordo.”