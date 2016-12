Milan, Rami come Muntari: a San Siro altro gol fantasma

Quel famoso gol non assegnato a Muntari durante un Milan-Juventus che valeva uno scudetto è ancora vivo nei ricordi dei tifosi rossoneri, che oggi a San Siro hanno assistito a un episodio molto simile: al 16' del primo tempo della gara con l'Udinese, Rami ha staccato di testa su un cross e Karnezis ha parato smanacciando la palla quando la sfera, come sembra dalle immagini, aveva già superato la linea. Resta il dubbio se la palla abbia superato interamente la linea, ma di certo di enorme aiuto sarebbe stata la goal-line technology, usata in Premier League e anche negli ultimi Mondiali brasiliani, che avrebbe sgombrato il campo da equivoci proprio come accaduto ieri per il gol di Smalling durante Manchester United-Hull City.