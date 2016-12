25 novembre 2015 Tutto Napoli live - El Kaddouri: "Felice del mio momento" Il centrocampista in conferenza: "Sto trovando spazio"





MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

EL KADDOURI: "FELICE DEL MIO MOMENTO"El Kaddouri giocherà in attacco, domani sera contro il Bruges per l'Europa League, insieme a Insigne e Callejon. "Sono contento del mio momento. La squadra sta andando bene e io sto trovando sempre più spazio. Spero di continuare così e far sempre meglio", ha spiegato in conferenza stampa al fianco di Maurizio Sarri. "Il messaggio scritto dopo gli attentati di Parigi? L'ho fatto per dire che dispiace a me e a tutti i musulmani nel mondo, volevo farlo sentire a tutti perché ciò che è successo a Parigi è bruttissimo. Con il tweet volevo parlare a nome di tutti. Si giocherà a partite chiuse? Non sarà un vantaggio per noi. Sarà strano per entrambe le squadre".

TRASFERTA IN BELGIO BLINDATATrasferta blindata per il Napoli, che domani giocherà allo Jan Breydel Stadium di Brugge in un clima spettrale: stadio chiuso, nessun tifoso. I controlli di sicurezza saranno elevati anche per quanto riguarda la squadra di Sarri: gli azzurri, una volta atterrati in Belgio, verranno scortati all'hotel. Da lì non sono previste uscite di giocatori e staff in città: l'unico spostamento sarà quello verso lo stadio.

MARTEDI' 24 NOVEMBRE

I CONVOCATI: ALBIOL, HIGUAIN, JORGINHO E REINA A CASAEcco i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta in Belgio di giovedì contro il Bruges, valida per l'Europa League. Non ci sono Albiol, Higuain, Jorginho e Reina. I convocati: Gabriel, Rafael, Gionta, Maggio, Chiriches, Koulibaly, Strinic, Hysaj, Luperto, Ghoulam, David Lopez, Chalobah, Valdifiori, Allan, Hamsik, Callejon, Insigne, El Kaddouri, Negro.

LE AUTORITA' BELGHE: "SI GIOCA A PORTE CHIUSE"Sembrava potesse essere chiusa soltanto ai tifosi partenopei, invece la gara di giovedì Bruges-Napoli, valida per l'Europa League, sarà disputata a porte chiuse. La decisione è stata presa dalle autorità belghe.