Totti: "Fra me e la Roma nessun problema economico"

"Leggo con stupore di problemi di natura economica tra me e la Roma in relazione ai miei futuri rapporti professionali. Niente di vero, mai parlato di questo argomento". Così il capitano della Roma, Francesco Totti, in un post pubblicato sul suo blog ufficiale a proposito dell'imminente annuncio del rinnovo del contratto, un anno, che dovrebbe essere annunciato entro questo fine settimana.

La precisazione di Totti si riferisce a quanto si è scritto e detto in questi ultimi due giorni, ovvero che l'accordo sul rinnovo sarebbe bloccato dalla richiesta economica del giocatore (3 milioni) e dall'offerta del presidente Pallotta, 1 milione. E' evidente che si tratta di indiscrezioni che non rispondono al reale stato delle cose. Non resta che attendere: è questione di giorni per un sì che appare scontato.L'annuncio prima di Roma-Chievo, in programma domenica prossima 8 maggio.