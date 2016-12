Torino-Empoli 0-0: poche emozioni, vincono le difese

LA PARTITAI fischi impietosi dello stadio "Grande Torino" a fine partita spiegano in maniera abbastanza esaustiva quanto offerto dalle due squadre in campo. Uno spettacolo non certo di primo ordine, figlio dei rispettivi problemi offensivi e dagli indisponibili illustri soprattutto in casa granata. Fischi forse eccessivi sul piano della generosità perché se è vero che Torino ed Empoli non sono andati oltre uno scialbo 0-0, nulla si può imputare loro per l'agonismo messo in campo. Troppo poco però dopo un inizio di campionato col freno a mano tirato.



Mihajlovic non ha saputo trovare una via di fuga dai problemi d'attacco accentuati dall'indisponibilità di Belotti. Boye schierato centrale con Martinez e Iago Falque ai suoi lati hanno impegnato l'Empoli nel primo tempo, ma senza mai trovare sbocchi pericolosi per sbloccare il risultato. Ha fatto tutto o quasi il talento dell'argentino che con la sua fisicità ha saputo tenere in apprensione la difesa toscana pur mancando nella fase decisiva mostrando un'assenza di killer instinct anche comprensibile per chi come lui prima punta non è. Il resto lo hanno fatto Obi e Acquah da mezzali in mezzo al campo, con la consueta fisicità ma anche con la confusione tattica loro marchio di fabbrica che ha portato a un paio di conclusioni da fuori area e poco più.



Nella ripresa invece è uscito l'Empoli risistemato nella fase difensiva da Martusciello e capace di annullare il potenziale offensivo dei granata prendendo il controllo delle trame a centrocampo. L'ingresso di Dioussé al posto di Mauri ha portato dinamismo e fisicità senza perdere in qualità nel palleggio, mentre a Gilardino sono capitate le occasioni più ghiotte del match. La prima al 51' quando solo davanti al portiere ha mancato l'appuntamento col pallone; la seconda al 64' con un'azione confusa e piena di rimpalli senza trovare la zampata vincente. Nel finale non arrivano sussulti.