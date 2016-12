Torino, Castan è già in clima derby: "Belotti è più forte di Higuain"

I numeri non possono che dargli ragione, visto che l'attaccante granata finora ha messo a segno 5 gol in 4 presenze in campionato, contro le 4 reti segnate dal Pipita in 6 apparizioni. Icardi ha fatto meglio in termini assoluti (6 gol in altrettante presenze), ma il Gallo guarda tutti dall'alto in basso per quanto riguarda la media gol: 1,25 a partita, contro l'1 di Maurito e gli 0,67 dell'attaccante bianconero.



Per il faccia a faccia bisognerà attendere ancora un po', visto che Torino-Juventus si giocherà solo l'11 dicembre, ma in questa Serie A che sembra aver riscoperto il ruolo decisivo dei centravanti, la sfida a distanza tra i numeri 9 è appena cominciata.