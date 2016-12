Supercoppa Italiana, Juventus-Milan in Qatar il 23 dicembre

Adesso è ufficiale: la Supercoppa Italiana torna in Qatar dopo due anni. La finale 2016 tra Juventus (campione di Italia) e Milan (finalista della Coppa Italia vinta sempre dai bianconeri) si giocherà il 23 dicembre a Doha . Così Maurizio Beretta , presidente della Lega Serie A: "Siamo orgogliosi di questo partner, che ha la capacità, la passione e l'ospitalità per organizzare una delle più importanti partite del calcio italiano".

Il trofeo verrà assegnato lontano dall'Italia per la nona volta. La prima volta a Washington nel 1993, poi a Tripoli nel 2002, a New York nel 2003, a Pechino in tre edizioni (2009, 2011 e 2012), a Doha nel 2014 e a Shanghai nel 2015. "Il forte legame con il calcio italiano è proporzionale al nostro impegno per organizzare un evento di simile portata per la famiglia del calcio mondiale. Siamo desiderosi di ospitare Juventus e Milan, due delle più conosciute squadre di calcio, e vederle competere per la Supercoppa davanti a migliaia di tifosi provenienti da tutto il mondo", ha spiegato Sheikh Hamad bin Khalida Al Thani, presidente della Qatar Football Association.