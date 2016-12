12 ottobre 2016 10:28 Sosta per le nazionali, come stanno le big: tra infortunati e rigenerati

Milik e Montolivo hanno maledetto la convocazione, altri ne hanno beneficiato: su tutti Mandzukic e Jovetic

C'è chi ha viaggiato, tanto. C'è chi non giocava e ha giocato, magari ha anche segnato e si è rigenerato. C'è chi è andato solo in panchina, facendosi tanti chilometri. E poi c'è chi si è fatto male, e che perderà quasi tutta la stagione con il club. La sosta per le Nazionali riconsegna ai club italiani tanti giocatori carichi di minuti: ad alcuni hanno fatto decisamente bene (qualche nome su tutti: Brozovic, Jovetic, Cuadrado, Romagnoli), altri torneranno stanchi e magari arrabbiati (Dybala e Higuain, per dire). E poi, ovvio, ci sono i casi Milik, Montolivo e Pjaca.



JUVE: 15 CONVOCATI, PER UN TOTALE DI 1.846 MINUTI GIOCATI

Pronti via e la Juve, squadra tra le big che ha visto accumulare più minuti tra i suoi convocati, ha rischiato di perder Pjaca. Un problema che poi, per fortuna, è risultato essere meno grave del previsto. Hanno fatto il pieno di minuti Buffon, Barzagli, Bonucci, Khedira (un gol), Dani Alves e Higuain (in gol con l'Argentina). Quasi en-plein anche per Pjanic, Cuadrado e Mandzukic. Il croato è il più rigenerato dalla sosta: 4 gol con la maglia della Croazia, con una tripletta e un gol decisivo. Nessun minuto giocato per Chiellini, alle prese con un infortunio, mentre Dybala ha giocato un totale di 97' con l'Argentina senza trovare il gol.



giocatore minuti giocati gol fatti Buffon 180' Barzagli 180' Bonucci 180' Chiellini - Khedira 180' 1 Pjaca - Mandzukic 146' 4 Pjanic 171' Dani Alves 180' Cuadrado 172' Dybala 97' Higuain 180' 1 Lemina 90' Lichtsteiner 90'



MILAN: 10 CONVOCATI PER UN TOTALE DI 1258 MINUTI

L'infortunio di Montolivo è stato il colpo più pesante per i rossoneri, che rivedranno il proprio capitano a primavera inoltrata. La sosta delle nazionali restituisce però a Montella un Romagnoli galvanizzato dall'esordio in azzurro (due ottime prove per il centrale, che ha sperimentato il ruolo di centrale di sinistra nella difesa a tre) e un De Sciglio più sicuro di quello visto in campionato. Bonaventura è stato utilizzato come mezzala, mentre all'estero Bacca non ha trovato la via del gol mentre Gomez ha ben figurato contro l'Argentina di Higuain e Aguero. Nessun gol per i rossoneri nel mondo.



giocatore minuti giocati gol Donnarumma - Romagnoli 180' De Sciglio 180' Montolivo 30' Bonaventura 124' Bacca 149' Honda 165' Gomez 180' Kucka 180' Calabria - Locatelli 70'



INTER: 11 GIOCATORI IMPEGNATI PER UN TOTALE DI 1178'

La Croazia ha rispolverato Brozovic (complici anche le assenze di Modric e Rakitic), mentre il Montenegro ha riportato al gol Jovetic, che ha giocato due partite intere consecutive, cosa che non accadeva da tempo. Nel Portogallo si è rivisto Joao Mario, che ha messo minuti utili per tornare in condizione in due partite quasi amichevoli. Pieno di minuti per Perisic (in gol) e Miranda. Viaggi a vuoto per Murillo e Nagatomo (da valutare le sue condizioni, dopo una botta alla testa), non impiegati.



giocatore minuti giocati gol Perisic 180' 1 Brozovic 161' Candreva 90' Eder 96' Banega 86' Miranda 180' Murillo 0' Nagatomo 0' Joao Mario 115' Jovetic 180' 1 Miangue 90'



ROMA: 9 GIOCATORI IN CAMPO PER UN TOTALE DI 979'

La bufera Nainggolan è stato l'unico intoppo durante la sosta per le nazionali. Manolas è stato il pilastro della Grecia nella doppia vittoria ellenica, Dzeko ha trovato due gol importanti. A segno anche Salah con l'Egitto. Solo panchina per Szczesny, mentre De Rossi e Florenzi hanno giocato solo la partita con la Spagna.



giocatore minuti giocati gol segnati Florenzi 90' De Rossi 90' Dzeko 180' 2 Salah 90' 1 Nainggolan - Strootman 169' Alisson 180' Manolas 180'