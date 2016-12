Slovan-Fiorentina 1-3, Sousa: "La strada per guarire è lunga"

La vittoria in Europa League ha portato un po' di sereno in casa Fiorentina : "La strada per dirci guariti è ancora molto lunga - ha specificato Paulo Sousa -, ma saper soffrire come abbiamo fatto oggi è già un buon inizio. Nella ripresa abbiamo sbagliato nel lasciare l'iniziativa allo Slovan". Nel girone è primato: "E' il nostro obiettivo, ma io voglio vedere i miei ragazzi divertirsi. Purtroppo lo facciamo solo a tratti".

Contro lo Slovan Liberec sono arrivati quei gol che mancano in campionato: "Ne abbiamo fatti abbastanza per vincere oggi, ma la strada per la miglior Fiorentina è ancora molto lunga. Siamo stati bravi a vincere e ad essere primi nel girone, così potremo gestire meglio i prossimi impegni". L'Europa League dopo l'inizio difficile in campionato può diventare l'obiettivo principale: "Io voglio vedere i giocatori divertirsi giocando a pallone, in ogni competizione. Quest'anno ci sta riuscendo meno rispetto all'anno scorso, solo a tratti. Il nostro obiettivo oggi è arrivare primi nel nostro girone, ma per proseguire dovremo trovare la forma migliore".