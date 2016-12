Serie B, tolto 1 punto al Benevento: penalizzazioni anche in Lega Pro

Pioggia di penalizzazioni tra Serie B e Lega Pro. In cadetteria, tolto 1 punto alla sorpresa Benevento. Stessa sanzione per Catania e Melfi in Lega Pro. Tutte pagano violazioni riscontrate dalla Co.vi.so.c., la commissione di vigilanza per le società di calcio. Penalizzazioni anche in Eccellenza per Rimini (4 punti) e Pavia (2) e 2 punti in meno anche alla Virtus Lanciano, esclusa da professionisti e dilettanti. Sub iudice la situazione del Latina.