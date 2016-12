Serie B: il Trapani continua a sognare, Spezia sgretolato

C'è ancora un altro passo enorme da fare ma già questo è un traguardo storico per il Trapani , che centra la finale playoff di Serie B superando 2-0 lo Spezia nel ritorno del Provinciale (reti di Scozzarella e Citro). Due successi su due contro gli aquilotti e passaggio del turno strameritato per i granata, che ora andranno a giocarsi per la prima volta la promozione in Serie A contro la vincente dell'altra semifinale, quella tra Pescara e Novara.

In un primo tempo piuttosto bloccato è lo Spezia a fare la partita e costruire le azioni migliori, anche se nella maggior parte dei casi agli uomini di Di Carlo (in tribuna per squalifica) manca la lucidità per chiudere l'ultimo passaggio. Il vero brivido per il Trapani arriva da palla inattiva, con Nicolas che al 40' vola e nega a Piccolo la gioia del gol dopo una punizione velenosissima calciata dall'ex Lanciano.



Il Trapani dà il meglio di sé nei secondi tempi, e infatti ecco che al 58' arriva l'episodio che cambia l'inerzia del match: uscita folle di Chichizola su Coronado, e calcio di rigore per il Trapani. Dal dischetto è glaciale Scozzarella, che spedisce in rete con un’esecuzione da manuale. Il gol dell'ex Atalanta taglia le gambe ai liguri che al 90' incassano anche il 2-0 firmato Citro, a segno col mancino dopo un'azione personale di Torregrossa. Trapani che ora attenderà la vincente di Pescara-Novara, finisce invece in frantumi il sogno promozione dello Spezia.