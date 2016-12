Serie A: verso Cagliari-Juventus, Allegri: "Dobbiamo tornare a vincere"

17:55 - Allegri lancia la doppia sfida della sua Juve, prima al Cagliari poi al Napoli per la finale a Doha: "Dobbiamo tornare a vincere" dice commentando il pari contro la Samp. In difesa la coperta è davvero corta: "Con Bonucci squalificato e Caceres e Barzagli infortunati ne ho solo due". In vista della Supercoppa preoccupano i 5 giocatori diffidati. Sull'incontro col ct della Nazionale Conte spiega: "E' stato positivo".

Ultima domanda su un ipotetico calo fisico dei bianconeri.

"La squadra ha fatto bene ma ha qualità per fare meglio, sia a livello di gioco che di intensità tecnica"

C'è differenza tra il suo maestro Galeone e Zeman?

Le loro filosofie di calcio offensive sono simili, ma non uguali"

Commento sulla squalifica di un turno inflittagli dal Giudice Sportivo.

"C'è una bella differenza tra un insulto e una imprecazione. Non sono un santo, ma il mio comportamento nei confronti della terna arbitrale è sempre corretto, la squalifica mi sorprende".

Lo stage può essere un problema?

"Ci sono date Fifa che vanno rispettate. Io sono contento quando i giocatori vanno in Nazionale e sono contento se la Nazionale fa bene. Il Borussia? A parte il campionato, dove ha difficoltà, credo che arrivi da tre anni incredibili. Ci confrontiamo con una delle big d'Europa.

E' veramente permaloso Conte?

"Onestamente non lo so. Ieri è stato un confronto normale perché c'è stato uno scambio di idee. Che è una cosa normale tra un ct e un allenatore di club. C'era solo da parlare di cose semplice e chiare.

Situazione degli infortunati?

"Il Cagliari gioca sempre a viso aperto e gioca sempre per far gol. Per quanto riguarda i ricambi, per esempio centrali ne ho solo due. Numericamente, al momento, con Caceres e Bonucci squalificato, con Barzagli in fase di recupero e Asamoah operato, gli altri stanno bene. Marrone tornerà dopo Natale".

Diffidati in vista della finale di Doha e la sua personale squalifica di un turno.

"Domani cinque diffidati che potrebbero saltare la Super Coppa in caso di ammonizione".

Tornando alla sfida contro la Sampdoria, cosa è successo?

"Contro la Samp abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non le abbiamo sfruttate al meglio. Ma è stata una delle migliori prestazioni a livello fisico fin qui: messa grande intensità in campo".

Cosa teme del Cagliari?

"Loro hanno molte soluzioni offensive come tutte le squadre di Zeman: sarà difficile da affrontare. Domani dobbiamo tornare alla vittoria con una grande prestazione".

Come le è sembrato l'incontro di ieri con Antonio Conte?

"Confronto positivo con il ct per una maggiore collaborazione tra club e nazionale".

Come sta Vidal?

"Cresce fisicamente, si sta adattando al sistema di gioco e migliora a livello di inserimenti".

