Juve, Morata: "Avrei potuto segnare di più"

Alvaro Morata finora non è riuscito a scalzare Llorente dal posto di titolare alla Juve, ma non fa drammi. "Fernando è un gran giocatore e una grande persona. Non c'è concorrenza, siamo compagni e aiutiamo la Juve: sono il primo a rallegrarmi per i suoi gol quando gioca e viceversa. Sono felice per l'opportunità che ho avuto. Avrei potuto fare qualche gol in più, ho giocato delle belle partite ma ho incontrato anche portieri in buona forma", ha detto.

"Sono molto contento di giocare alla Juventus: sto nel miglior club d’Italia e in uno dei più grandi d’Europa. Ci siamo qualificati agli ottavi e siamo primi in Italia. Sono felice per l’opportunità che ho avuto. Lavoro per la squadra più che per me stesso", ha aggiunto. Morata sinora ha segnato quattro rete, "colpa" anche di un campionato più difficile rispetto alla Liga: "E’ più difficile fare gol in Italia. In Italia i difensori hanno più esperienza, sanno difendersi meglio e, soprattutto contro le squadre in cima alla classifica come la Juve, sanno che se vogliono vincere o rubarci punti dovranno sapersi difendere, prima di tutto. In Spagna cambia la tattica. Vanno tutti all'attacco pensando poco alla difesa, e alle posizioni. C’è differenza, certo. Devo adattarmi perché il cambio si nota abbastanza. Ci sono alcuni dettagli che il mister e lo staff tecnico mi spiegano i giorni, e quando li saprò fare miei potrò migliorare ulteriormente". Un pensiero al Borussia Dortmund, prossimo avversario in Champions League: "E’ una grande squadra che da tanti anni mantiene un buon livello in Germania e in Europa. Si è sempre qualificata alla Champions ed è arrivata fino alla finale. La posizione attuale in Bundesliga non rende loro merito, ma alla fine della stagione sono convinto si troveranno ben più in alto. Sarà una bella partita, sono due squadre che possono star lì e vogliamo dimostrare che possiamo vincere".