1 dicembre 2014 Serie A: Sampdoria-Napoli 1-1, i partenopei agganciano il Genoa al terzo posto Un colpo di testa di Zapata (92') beffa i blucerchiati, a segno con Eder di CESARE ZANOTTO

12:33 - Nel posticipo della 13.ma giornata, un gol di Zapata beffa al 92' la Sampdoria, che spreca così l'occasione di salire da sola al terzo posto. A Marassi finisce 1-1, con gli uomini di Mihajlovic che sbloccano il match con Eder (57'), bravo a trovare l'angolino dal limite dell'area. I partenopei, che chiudono in dieci per l'espulsione di Koulibaly (84'), agganciano il Genoa al terzo posto grazie alla rete del colombiano in pieno recupero.

LA PARTITA

La ferocia che chiedeva Mihajlovic è quella di Zapata, la concentrazione che pretendeva il serbo - stasera - non è stata propria della Samp. Il Napoli si salva al minuto 92 di un match a lungo controllato dai blucerchiati, che volano in orbita con Eder e poi non riescono a blindare il risultato nonostante i partenopei chiudano in 10 per l'espulsione Koulibaly (doppio giallo a sei minuti dalla fine). Un gol pesantissimo, quello del colombiano, perché consente agli azzurri di restare al terzo posto (a pari merito col Genoa) e di tenere dietro i blucerchiati. Considerando il totale equilibrio che regna alle spalle di Juve e Roma (dieci squadre nel giro di sei lunghezze), ogni punticino guadagnato sarà decisivo nella corsa all'Europa.



Il senso delle scelte di Mihajlovic, che rinuncia al tridente per avere un uomo in più in mezzo al campo, è quello di provare a prendere in mano la gara là dove il Napoli può contare sulla coppia Inler-David Lopez più l'aiuto di Hamsik, le cui caratteristiche sono notoriamente offensive. E dopo dieci minuti sostanzialmente bilanciati, l'idea del tecnico blucerchiato comincia in effetti a dare i propri frutti. La solida mediana della Samp (Rizzo-Palombo-Obiang), supportata da un Soriano in versione trequartista, è sì poco creativa ma concede nulla ai partenopei, che non sfruttano le fasce come al solito e provano a pungere solo con qualche timida ripartenza.



I blucerchiati vanno spesso da Okaka, che tiene bene palla e fa alzare la squadra, ma l'attaccante inizialmente non trova l'aiuto di Eder, che si accende solo nella ripresa. Il gol che sblocca la partita (57') è una rasoiata di destro, da fuori area, che si infila all'angolino e accende il delirio sugli spalti, dove il presidente Ferrero diventa incontenibile. Benitez inserisce Mertens, Jorginho e infine Zapata (al 79' al posto di Hamsik), ma il Napoli non riesce mai a pungere davvero e, anzi, sembra alzare definitivamente bandiera bianca quando Koulibaly si fa espellere (84') con una seconda ammonizione che poteva decisamente evitare. Zapata, invece, su assist da sinistra di Ghoulam, trova l'1-1 in pieno recupero e ristabilisce le gerarchie in zona Champions. Per il Napoli è il decimo risultato utile consecutivo (5 vittorie e 5 pareggi) in campionato: sarà dura provare a scavalcarli.

LE PAGELLE



Eder 7 - Primo tempo sottotono, poi cambia ritmo nella ripresa e non a caso arriva anche il gol.



Romero 6,5 - Non è troppo impegnato, ma quando capita si dimostra reattivo e sicuro. Non può nulla sulla rete di Zapata.



Higuain 6 - Tanto lavoro a tutto campo, ma non trova l'aiuto dei compagni. Ha un paio di buone occasioni, che spreca senza cattiveria.



Britos 5 - Si becca subito (7') un giallo che certo non lo agevola nel prosieguo del match, anche perché spesso deve vedersela contro Okaka, con cui ingaggia una lotta fisica che non vince mai. Oltre la metà campo il contributo è nullo.



Hamsik 4,5 - Partita defilata, anonima. Non fa male in attacco e non aiuta in difesa.

IL TABELLINO



SAMPDORIA-NAPOLI 1-1

Sampdoria (4-3-1-2): Romero 6,5; De Silvestri 6, Silvestre 6, Romagnoli 5,5, Mesbah 5,5; Obiang 6 (1' st Duncan 6), Palombo 6, Rizzo 6,5 (34' st Gabbiadini sv); Soriano 6,5 (26' st Krsticic 6); Okaka 6,5, Eder 7.

A disp.: Da Costa, Viviano, Gastaldello, Cacciatore, Marchionni, Regini, G. Sansone, Bergessio, Wszolek. All.: Mihajlovic 6

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 6, Albiol 5,5, Koulibaly 5, Britos 5 (14' st Mertens 5,5); Inler 6 (18' st Jorginho 6), Lopez 6,5; Callejon 5,5, Hamsik 4,5 (34' st Zapata 7), Ghoulam 6; Higuain 6.

A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Henrique, De Guzman, Radosevic, Gargano, Mertens. All.: Benitez 5,5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 12' st Eder (S), 47' st Zapata (N)

Ammoniti: Britos, Inler (N); Obiang, Soriano, Romagnoli (S)

Espulsi: 39' st Koulibaly (N) per doppia ammonizione