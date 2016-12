Sampdoria, Ferrero: "Sono arrabbiato, ero convinto di vincere"

23:51 - "Sono soddisfatto della prestazione di questi ragazzi. E' come una sconfitta, sono arrabbiato perché ero convinto di vincere". Il presidente della Sampdoria Ferrero non nasconde la delusione per il pareggio. "Se vincevo mettevo la canzone 'Volare' e facevo come l'aeroplanino come Montella. Ha vinto il film di Natale, Aurelio ha fatto il cinepanettone anche questa volta. Pinilla ha esultato all'1-1 su Twitter? Vediamo come esulta al secondo derby".