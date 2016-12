Le immagini più belle da tutti i campi

23:24 - SAMPDORIA-NAPOLI 1-1

Nel posticipo della 13.ma giornata, un gol di Zapata beffa al 92' la Sampdoria, che spreca così l'occasione di salire da sola al terzo posto. A Marassi finisce 1-1, con gli uomini di Mihajlovic che sbloccano il match con Eder (57'), bravo a trovare l'angolino dal limite dell'area. I partenopei, che chiudono in dieci per l'espulsione di Koulibaly (84'), agganciano il Genoa al terzo posto grazie alla rete del colombiano in pieno recupero.



ROMA-INTER 4-2

Gol e spettacolo nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. La Roma di Garcia ha risposto alla vittoria della Juventus poche ore prima, battendo 4-2 l'Inter all'Olimpico e riportandosi a -3 dalla vetta. Giallorossi in vantaggio due volte con Gervinho e un eurogol di Holebas, ma raggiunti prima da Ranocchia di testa e poi da una girata del fischiatissimo Osvaldo. La svolta però la firma Pjanic con una doppietta nel finale.



JUVENTUS-TORINO 2-1

Juventus-Torino 2-1. Decide una incredibile, pazzesca prodezza di Andrea Pirlo a 4 secondi dalla fine, e con la Juve in 10 (espulso Lichtsteiner al 33' st). Prima il gol di Vidal su rigore al 15', e il pareggio di Bruno Peres, 24enne brasiliano, al 23' con una strepitosa cavalcata di 80 metri. Finisce così il derby. Il Toro ha tenuto testa alla Juve: ma i campioni bianconeri sono campioni veri.



MILAN-UDINESE 2-0

Il Milan batte 2-0 l'Udinese e torna al successo dopo cinque turni d'astinenza. I rossoneri aggrediscono fin dall'inizio, ma non finalizzano. Nella ripresa la gara s'infiamma a causa di un episodio: Domizzi trattiene Honda in area, l'arbitro Valeri decide per rigore ed espulsione. Menez dal dischetto fa 1-0 al 65'. Il francese, dopo il rosso a Essien, fa riesplodere San Siro con una prodezza (75'). Montolivo gioca 5'. Il Milan sale al quinto posto.



CESENA-GENOA 0-3

Prosegue la cavalcata vincente del Genoa, che travolge il Cesena 3-0 e sale momentaneamente al terzo posto in classifica. Al Manuzzi prova di forza del Grifone, dopo solo 8' è già 2-0. Il primo centro lo piazza Matri al 4', poi tocca ad Antonelli affondare il colpo. Nel primo tempo Leali para un rigore a Matri, ma poi al 43' si arrende alla deviazione di Volta su un tiro di Burdisso. Nella ripresa anche Cascione sbaglia un penalty.



CAGLIARI-FIORENTINA 0-4

Fiorentina perfetta. Cagliari umiliato. Una giornata nera per i sardi travolti in casa - i rossoblu dall'inizio del campionato non hanno ancora colto un successo davanti al proprio pubblico - dalla squadra di Vincenzo Montella. Una vera e propria lezione per Zeman e per la sua filosofia di calcio iper-offensiva. Per i toscani a segno due volte Mati Fernandez, Cuadrado e Mario Gomez tornato finalmente al gol dopo oltre sette mesi di astinenza.



PALERMO-PARMA 2-1

Il Palermo supera 2-1 il Parma al Renzo Barbera. Cominciano meglio gli emiliani ma sono i rosanero ad andare in vantaggio con Dybala (37') che sfrutta l'assist di Barreto su perfetto schema da punizione. Pari immediato del Parma con Palladino (41') ottimamente servito da Cassano. Nella ripresa arriva il gol su calcio piazzato di Barreto (28'st) con la complicità di Iacobucci. Espulsi Felipe e Barreto nel secondo tempo per somma di ammonizioni.



EMPOLI-ATALANTA 0-0

Scialbo 0-0 tra un'Empoli più volitiva e un'Atalanta compassata. La prima occasione è per gli orobici dopo 3' (Denis poco a lato di testa), ma l'Empoli cresce pian piano e si impadronisce del gioco, creando le migliori occasioni con un intraprendente Maccarone. Stessa musica nella ripresa, con l'Atalanta che pensa a difendersi e lascia troppo isolato Denis. Maccarone continua a provarci senza però trovare la porta.



CHIEVO-LAZIO 0-0

Zero gol e poche emozioni in Chievo-Lazio, partita che chiude il programma degli anticipi del 13.mo turno di Serie A. Gara molto tattica al Bentegodi. Nel primo tempo sono gli ospiti a fare la partita, ma la squadra di Maran si difende con ordine e l'unica occasione pericolosa è di Parolo. Nella ripresa meglio i padroni di casa, che però non riescono a concretizzare. Nel finale Bizzarri salva il risultato su De Vrij.



SASSUOLO-VERONA 2-1

Continua la marcia del Sassuolo, che batte il Verona in rimonta per 2-1 e arriva al settimo risultato utile di fila. La formazione di Di Francesco parte male e al 7' si ritrova sotto per la torsione vincente di Moras, a segno in A dopo oltre 5 anni. La replica dei neroverdi arriva a fine primo tempo, ma Magnanelli sbatte sulla traversa. In avvio di ripresa pareggia Sansone (50'), poi Taider (78') sigla il sorpasso su una iniziativa di Peluso.