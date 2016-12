Serie A: Roma e Napoli in campo, secondo posto in palio

La lotta per il secondo posto e la qualificazione diretta alla Champions è apertissima: dopo il successo nello scontro diretto, la Roma di Spalletti scende in campo alle 19 a Genova, sponda rossoblù, per cercare conferme. Il Napoli, a caccia di riscatto, attende alle 21 l’Atalanta per provare a blindare il vantaggio (attualmente di 2 lunghezze) sui giallorossi. In caso di arrivo a pari punti la Roma sarebbe seconda in virtù degli scontri diretti.