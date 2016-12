Serie A: Napoli-Inter, l'Europa passa dal San Paolo

Il 15esimo turno di Serie A si apre questa sera alle 20.45 con l'anticipo di lusso del San Paolo tra il Napoli e l'Inter. La squadra di Sarri, con 25 punti raccolti fin qui in campionato, cerca l'immediato riscatto dopo la delusione per il pareggio casalingo di lunedì scorso con il Sassuolo. I nerazzurri, con 4 lunghezze da recuperare, devono trovare continuità di risultati per poter scalare posizioni e puntare ad un posto in Europa.



Il Napoli ha pagato a caro prezzo il grave infortunio di Milik. Sarri si è dovuto reinventare più volte l'attacco che, senza il bomber polacco, è apparso piuttosto sterile. Dall'altra parte l'Inter può contare su Icardi, capocannoniere insieme a Dzeko di questa prima parte di campionato con ben 12 gol all'attivo. E' una sfida speciale per l'argentino che, in estate, è stato cercato con insistenza dal club di De Laurentiis.



Dopo 14 giornate la classifica è ancora cortissima ma le due squadre non possono permettersi passi falsi se non vogliono compromettere le speranze di raggiungere un posto in Champions, obiettivo annunciato a inizio stagione sia dal Napoli che dall'Inter. I nerazzurri cercheranno di sfatare anche il tabù San Paolo con l’ultima vittoria in campionato arrivata il 19 ottobre 1997: uno 0-2 firmato Galante e autogol di Turrini. Nella passata stagione, invece, il Napoli si impose 2-1 con doppietta di Higuain (di Ljajic il gol interista).