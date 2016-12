Serie A, Napoli da applausi a San Siro: battuto il Milan 4-0

LA PARTITAQuattro su sette: così non va, non può andare! Non può essere questo il Milan costruito per tornare grande. Troppo piccolo, troppo brutto. Desolante. Manca il gioco, manca la cattiveria. Mancano le gambe e i pensieri. E non basta di certo l'alibi dell'assenza di Balotelli: tutti oggi ben sotto la sufficienza, in primis Mihajlovic che per una squadra così molle e senza costrutto non può non avere responsabilità. Spauriti, approssimativi, impalpabili i rossoneri: tanto più se messi a confronto con questo Napoli. Intelligente, elegante, efficace.



Impietoso il mismatch fisico: singolo su singolo, squadra su squadra non c'è partita. Si prenda il centrocampo, Kucka-Montolivo-Bertolacci da un lato contro Hamsik-Jorginho-Allan dall'altro: la differenza sta lì, fosforo e ossigeno a nette tinte azzurre, meglio ancora, esclusivamente a tinte azzurre. Se poi a questo si aggiunge la solidità di Koulibaly contrapposta alla povertà di Zapata e la genialità di Insigne e Higuain alla corsa a vuoto e irritante di Bacca e Luiz Adriano ecco che il quadro assume una sua fisionomia più chiara che spiega il perché del crollo impietoso dei rossOneri e del successo del Napoli.



Un Napoli il cui vantaggio targato Allan non a caso arriva sull'errore di Zapata (passaggio sbagliato fotocopia di quello poi costato l'espulsione di Romagnoli contro il Genoa): pressing alto, errore in ripartenza forzato, pallone recuperato da Hamsik, passaggio per Insigne, assist per Allan e gol.



Tutto bello ma soprattutto tutto consequenziale, prodotto di un atteggiamento tanto aggressivo quanto intelligente e accorto, Una squadra contro singoli, per di più sperduti e impauriti. Tutto, quindi, logico. Così come il raddoppio, che arriva a inizio ripresa quando con un uno due tanto scolastico quanto produttivo Higuain e Insigne lasciano impietrita la statica, orribile, difesa milanista: il resto lo fa Insigne che a coronare lo stato di grazia attuale infila di precisione Diego Lopez.



Tutto allora sin troppo facile per la squadra di Sarri nella serata da incubo di quella di Mihajlovic, il cui stato catatonico trasforma i successivi 42 minuti (non c'è recupero, Rizzoli sembra aver pietà di questo Milan) in una lenta e inesorabile agonia su cui si abbatte l'ennesima prodezza di Insigne - punizione perfetta per il 3-0 -, l'autogol di uno spaesato, impacciato e confuso Rodrigo Ely e i fischi impietosi ma più che giustificati di San Siro. Di fronte al Napoli più bello, il Milan più brutto: troppo brutto perché il processo che stasera si è ufficialmente aperto possa essere indolore.