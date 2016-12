29 aprile 2016 19:51 Serie A, la finale di Supercoppa Italiana si giocherà a dicembre Il Boxing Day slitta nel 2017-2018. Sosta natalizia dal 22 dicembre allʼ8 gennaio

La finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan si disputerà a dicembre o gennaio. E' la decisione presa dall'assemblea di Lega serie A. Resta da decidere la sede: probabile l'estero e in quel caso la candidatura del Qatar appare favorita rispetto alle altre sul tavolo, Canada, Australia e Cina. Invece, il Boxing Day potrebbe slittare al campionato 2017-2018. Così almeno per la prossima stagione non si giocherà a Santo Stefano, il 26 dicembre.

In merito alle date del campionato 2016-17, saranno tre i turni infrasettimanali: 21 settembre, 26 ottobre, 22 dicembre, che sarà l'ultima data di campionato del 2016, campionato che poi riprenderà l'8 gennaio e non più, come è stato nelle ultime stagioni, il giorno dell'Epifania.