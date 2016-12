5 ottobre 2014 Serie A: Juventus-Roma 3-2, i bianconeri volano a +3 sui giallorossi Tevez (2 rigori) e Bonucci stendono la banda di Garcia, a segno con Totti e Iturbe. Match teso: Espulsi Garcia, Manolas e Morata di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

13:53 - Rigori contestati, espulsioni, colpi proibiti: succede di tutto nel big match tra Juve e Roma. Allo Stadium, i bianconeri vincono 3-2 e volano a +3 sui giallorossi, per la prima volta ko in stagione. Tevez sblocca su rigore (27'), Totti replica dagli 11 metri (32') prima del gol di Iturbe, che per un attimo porta in vantaggio Garcia (44'). Un altro rigore di Tevez vale il 2-2 (47'), poi Bonucci decide all'86'. Espulsi Garcia, Manolas e Morata.

La prima sensazione è che, da qui al 31 maggio, saranno tuoni e fulmini. Juve-Roma consegna al campionato la solita (da tre anni) capolista solitaria, ma il primo scontro diretto stagionale - a differenza del 3-0 della scorsa stagione - dimostra che il gap tra le due rivali è stato praticamente azzerato. Questione di dettagli. Perché se la banda di Garcia pare più fresca e affamata, è anche vero che i bianconeri gestiscono ancora con più lucidità, oltre che maturità, i momenti-chiave della partita. E poi, certo, la storia di questo Juve-Roma è stata tratteggiata dalle scelte dell'arbitro Rocchi, chiamato a decisioni complicatissime che hanno inevitabilmente spostato, a più riprese, gli equilibri di una gara tremendamente folle.



Allo Stadium si parte con venticinque minuti di tenero antipasto, prima di una tempesta che nel primo tempo si abbatte su chiunque e soprattutto sul direttore di gara. I padroni degli ultimi tre campionati - con Pirlo all'esordio in stagione e Vidal inizialmente in panchina - si presentano al party dell'anno con grande umiltà, che in campo si traduce con un atteggiamento poco spregiudicato per evitare guai una volta persa palla. In sostanza, la Juve non aggredisce quando la sfera è della Roma ma, anzi, lascia fare e si preoccupa essenzialmente di bloccare le fasce e intasare le linee di passaggio giallorosse in mezzo al campo. La calma apparente dell'avvio, comunque, è spazzata via al minuto 26, quando Rocchi assegna un rigore ai bianconeri per fallo di mano di Maicon su punizione di Pirlo. Episodio al limite e difficile da giudicare (non è chiaro se Maicon colpisca la sfera dentro o fuori area), come testimoniato anche dal comportamento dell'arbitro, che prima assegna una punizione dal limite e, poi, concede il penalty su segnalazione del giudice di porta. Azionato il detonatore: il match deflagra in questo istante.



Tevez non sbaglia dagli undici metri, ma l'equilibrio viene ristabilito poco dopo (31') dallo stesso Rocchi, che assegna un rigore alla Roma per fallo di Lichtsteiner su Totti. Altro episodio contestato e altro gol, col capitano giallorosso che buca Buffon per la prima volta in stagione (in Serie A). A questo punto la partita diventa una battaglia vera, corpo a corpo, in ogni zona del campo. Saltano le strategie e viene fuori tutto l'orgoglio dei due club più forti d'Italia. In un clima simile, comunque, c'è ancora spazio per i colpi di fioretto che nobilitano lo spettacolo. Come al 44', quando Gervinho brucia Caceres e trova il perfetto taglio di Iturbe, che raccoglie il servizio dell'ivoriano e infila di sinistro sul primo palo. La replica, anche stavolta, è immediata: Pjanic stende Pogba in scivolata (l'episodio avviene al confine dell'area) e Rocchi assegna il secondo rigore agli uomini di Allegri: Tevez non perdona, realizza la sesta rete in campionato e chiude così un primo tempo di rara, rarissima, intensità emotiva.



Torna un pizzico di quiete nella ripresa, con le squadre che spingono ma senza mai esagerare. La Roma ha una grande chance con Pjanic (59'), ma il sinistro del bosniaco termina a lato; la Juve è pericolosa con Morata (entrato per Llorente al 59'), ma il colpo di testa dello spagnolo colpisce la traversa. Il finale sembra apparecchiato per un pareggio comodo, risultato che a questo punto della stagione può andare bene a entrambe. Ma in una gara del genere non c'è spazio per ragionamenti di alcun tipo. Un po' come succede a Bonucci, che a quattro minuti dal termine - senza pensarci mezzo secondo di più - carica un destro al volo da fuori area e trova la rete che fa impazzire la Juve, che così può aggiornare le sue straripanti statistiche. Buffon e compagni - imbattuti in casa da 34 partite ufficiali - centrano la 22.ma vittoria di fila allo Stadium, migliorando il record della Juve 1946-47 e del Torino 1947-48. Quest'anno, invece, sono sei vittorie su sei in Serie A: i padroni, per ora, sono ancora loro.



JUVENTUS-ROMA 3-2

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 5 (1' st Ogbonna 6), Bonucci 7, Chiellini 6; Lichtsteiner 5,5, Marchisio 6,5, Pirlo 6 (34' st Vidal sv), Pogba 6,5, Asamoah 6; Tevez 7, Llorente 5,5 (14' st Morata 5).

A disp.: Storari, Rubinho, Evra, Padoin, Pepe, Mattiello, Pereyra, Coman, Giovinco. All.: Allegri 6

Roma (4-3-3): Skorupski 5,5; Maicon 6,5, Yanga Mbiwa 6, Manolas 5,5, Holebas 6; Pjanic 5 (40' st Paredes sv), Keita 6,5, Nainggolan 6; Iturbe 6,5 (21' st Florenzi 5,5), Totti 6 (29' st Destro 5), Gervinho 6,5.

A disp.: Lobont, Somma, Torosidis, Cole, Emanuelson, Uçan, Ljajic, Calabresi, Sanabria. All. : Garcia 6

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 27' rig. Tevez (J), 32' rig. Totti (R), 44' Iturbe (R), 47' rig. Tevez (J), 41' st Bonucci (J)

Ammoniti: Maicon, Totti, Gervinho (R); Chiellini, Bonucci, Lichtsteiner, Tevez (J)

Espulsi: Garcia (R) per proteste al 27'; Manolas (R) e Morata (J) al 43' st per reazione