Garcia, Totti, Sabatini, esplode la rabbia della Roma

22:27 - Juve-Roma rovente in campo e ancor di più nel post-partita, nel mirino dei giallorossi c'è l'arbitraggio di Rocchi, criticato in coro da Garcia (espulso nel primo tempo), Totti e Sabatini. Usa l'ironia il tecnico giallorosso (''E' interessante vedere che qui a Torino le aree di rigore le fanno grandi 17 metri.."), che poi invoca l'aiuto della tecnologia: ''Siamo nel ventunesimo secolo, credo sia l'ora di ricorrere all'aiuto tecnologico in campo per l'arbitro: con i mezzi che ci sono, i centimetri sui rigori si vedono perfettamente''.

''La mia espulsione? Non e' importante - ha proseguito Garcia - Ci sono stati tanti episodi, è vero, ma la prima colpa della sconfitta è nostra: con due grosse occasioni che non abbiamo sfruttato, e poi abbiamo preso tre gol su calcio piazzato''. ''Sugli episodi decide l'arbitro, ma stasera ha deciso sempre in un senso'' ha aggiunto.



Sulla stessa lunghezza d'onda il ds giallorosso Sabatini: ''E' scientifico che i due rigori non c'erano e che il gol di Bonucci, pur essendo una grande prodezza balistica, era da annullare. Accettiamo il risultato, la sconfitta, sappiamo il valore della Juventus ma i tre gol non erano buoni''.



La bomba la sgancia Francesco Totti: "Battuti dall'arbitro? Di certo non dalla Juve... La Juve dovrebbe fare un campionato a parte perchè tanto, con le buone o con le cattive, vince sempre". Il capitano giallorosso non ci sta e alza la voce: "Dispiace tantissimo perchè ci alleniamo tutta la settimana per vincere e dopo una buona prestazione succede quello che è successo. Purtroppo sono anni che capitano sempre gli stessi episodi e alla fine condizionano le annate". Ancora il numero dieci della Roma: "Sono tre episodi che hanno condizionato la gara e sono tutte e tre decisioni sbagliate. La moviola in campo? Sono favorevole. E che si sbrigassero pure". Totti è un fiume in piena: "Cattivi pensieri? Non sta a me dirlo, non parlo perchè se no mi squalificano. Sono le immagini che parlano chiaro, non sono solo io ma tutta l'Italia vorrebbe dire le stesse cose che dico io. Tutte e tre sono decisioni sbagliate. Pogba è in area sul secondo rigore? E' dubbio, ma tra dubbio e rigore qui è sempre rigore".

Al Pupone risponde un piccato Marotta: "Quello che ha dichiarato Totti non è accettabile". L'amministratore delegato bianconero respinge al mittente le parole del capitano della Roma: "Ho grande rispetto per il campione e comprendo la sua amarezza, ma non è accettabile quello che ha detto. Ricordo che la Juve ha pagato per colpe non sue e che le sono stati sottratti due scudetti vinti meritatamente sul campo".



Il tecnico bianconero Allegri prova a gettare acqua sul fuoco: "Quando calcia Bonucci, Vidal è davanti al portiere della Roma. L'immagine tv non si può cambiare, ma è sbagliato ridurre tutto all'arbitro: in 7 anni di A non ho mai finito una partita arrabbiato con l'arbitro''. "E' stata una partita combattuta e, per lo scudetto, sarà sicuramente una lotta a due - ha aggiunto Allegri - Siamo una grande squadra, ma la Roma si sta dimostrando altrettanto grande. E' una squadra che fa girare il pallone, ma i ragazzi sono stati bravi e hanno meritato la vittoria".