Serie A: il Bologna chiama, il Chievo risponde

LA PARTITAIl Chievo non vince dal primo ottobre, il Bologna addirittura dal 21 settembre, ma il punto del Bentegodi lascia sicuramente più l'amaro in bocca ai clivensi che - per lunghi tratti del match - sono stati dominatori. Poco cinici sotto porta, soprattutto nel primo tempo, quando prima Meggiorini (due volte) e poi Inglese falliscono tre facili palle gol: il primo si fa ipnotizzare davanti a Da Costa al 14' e manda a lato un facile colpo di testa al 42', mentre il secondo spara sul corpo del portiere felsineo da pochi passi allo scadere della prima frazione. Gli ospiti si affidano al più frizzante davanti, Simone Verdi, che preoccupa Sorrentino con un missile da fuori e reclama per un rigore non concesso dopo un dubbio contatto con Gobbi.



In avvio di ripresa arriva la sorpresa: minuto 52, il neoentrato Sadiq scarica per Pulgar che calcia dal limite trovando anche una deviazione di Spolli, la palla rotola in rete per l'1-0 del Bologna. Il Chievo sembra frastornato, ma nel momento di maggiore difficoltà trova la forza per pareggiare: filtrante per Hetemaj che va via sulla destra, cross basso a cercare Floro Flores che trova però le gambe di Mbaye e finisce in rete. Uno sfortunato autogol regala il pari ai clivensi. che al 93' hanno la grande occasione per vincere: sponda di Floro Flores per Pellissier che prova la deviazione in scivolata ma trova la strepitosa parata di Da Costa che sigilla l'1-1. Chievo settimo a quota quindici, Bologna a due lunghezze più in basso.