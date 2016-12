Serie A, giudice sportivo: Kucka squalificato due giornate

Oltre alla clamorosa decisione su Sassuolo-Pescara , il giudice sportivo Gianpaolo Tosel ha comunicato le sue decisioni relativamente alla seconda giornata di campionato: squalificati per due turni Jurai Kucka del Milan e Daniele Dessena del Cagliari, un turno di stop invece per Niang, Laurini e Carmona . Per quanto riguarda le società, multa da 3mila euro per l’Udinese a causa della lentezza dei suoi raccattapalle.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

KUCKA Juraj (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 30° del secondo tempo, all’atto dell’ammonizione, rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CARMONA TELLO Carlos Emilio (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAURINI Vincent Alain (Empoli): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

NIANG Mbaye (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DESSENA Daniele (Cagliari): per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, non inserito in distinta, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

Tra gli allenatori, ammonizione con diffida per il tecnico del Napoli Sarri "per avere, al 6' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica.

Tra le società, infine, ammende per Udinese (3mila euro per “avere omesso di intervenire, nel corso del secondo tempo, affinché i raccattapalle sistematicamente ed intenzionalmente non ritardassero la ripresa del giuoco”), Cagliari (2mila), Inter (1.500) e Fiorentina (1.000).