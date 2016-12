Serie A: Fiorentina-Roma 1-0, Badelj colpisce da fuori area

LA PARTITA

La notte del Franchi racconta che Spalletti ha ancora molto lavoro da fare per trasformare questo gruppo in una squadra vincente. L'occasione era di quelle grosse, perché la Roma - dopo il k.o. della Juve - aveva l'opportunità di agganciare il Napoli in testa al campionato. Invece, a Firenze, i giallorossi giocano semplicemente una discreta partita: niente di particolarmente preoccupante, ma anche nulla di esaltante. La Roma non riesce mai ad aprire il gas fino in fondo, ogni tanto qualche giocata estemporanea genera qualche pericolo però per conquistare la vetta serve ben altro.



Spalletti conferma Dzeko al centro dell'attacco ed esclude El Shaarawy dal 4-2-3-1 di partenza: De Rossi e Strootman controllano bene in mezzo al campo, mentre Nainggolan ha il compito di muoversi sulla trequarti. La Roma, come di consueto, cerca di sfruttare le corsie laterali ma stavolta qualcosa non funziona negli ultimi 25 metri: Salah e Perotti, infatti, sono sempre troppo stretti per lasciare spazio ai due terzini (Florenzi e Bruno Peres), che spingono forte ma non sfondano. Il risultato è che la Fiorentina, chiudendosi con ordine al limite della propria area, controlla abbastanza agevolmente ad eccezione di un paio di occasioni generate dall'asse Florenzi-Dzeko: l'esterno pesca il bosniaco al 18' e al 37', ma il centravanti sbaglia da pochi passi.



La Fiorentina, dopo un primo tempo senza mai osare, rientra in campo molto più aggressiva e sfiora subito il vantaggio al minuto 48, quando Tello, da destra, trova sul secondo palo Milic, il cui tiro di sinistro è salvato da Szczesny. La Viola, in campo con un 3-4-2-1, cerca di giocare palla a terra in mezzo al campo, dove Ilicic e Borja Valero danno una grossa mano a Badelj e Sanchez; in attacco, però, Kalinic rimane troppo isolato e tocca pochissimi palloni. Proprio il croato, sugli sviluppi di un corner, ha sulla testa la palla dell'1-0 ma colpisce male (67'). Spalletti, nel finale, si affida a Totti e per poco la mossa non funziona nuovamente: il capitano giallorosso scambia bene con Florenzi, che va sul fondo e serve Nainggolan, il cui destro si stampa sul palo a dieci minuti dal termine. Passano nemmeno 120 secondi e la Fiorentina colpisce: Tomovic la tocca per Badelj, che da fuori area beffa Szczesny con l'aiuto del palo; una rete pregevole, che sarebbe però da annullare visto il fuorigioco attivo di Kalinic, che fa passare la sfera in mezzo alle proprie gambe. La Roma può recriminare, ma lottare per il titolo presuppone un approccio alla gara molto diverso da quello mostrato questa sera.