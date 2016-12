Serie A: Fiorentina-Lazio 0-2, decidono Djordjevic e Lulic

00:03 - Nell'anticipo delle 12:30, la Lazio sbanca il campo della Fiorentina e conquista la terza vittoria consecutiva, che spinge i biancocelesti nella parte alta della classifica. Al Franchi finisce 2-0 per la squadra di Pioli, che sblocca la gara al 35' con Djordjevic (assist di Candreva) e chiude i conti al 91', in contropiede, con Lulic (altro assist di Candreva). Aquilani, in rovesciata, colpisce un palo a inizio ripresa (51').

LA PARTITA

La sfida del Franchi iscrive ufficialmente la Lazio alla corsa per l'Europa che conta. Il braccio di ferro con la Fiorentina è uno di quei match che può dare una sterzata decisa a una stagione cominciata malino (tre k.o. nelle prime quattro partite). I biancocelesti mettono in campo carattere, qualità, cinismo e spirito di gruppo: sbloccano la gara alla prima palla buona - dopo un primo tempo dominato - e la chiudono in contropiede, al termine di una ripresa sofferta. Alle squadre forti, spesso, succede così.



Montella, dopo l'esaltante vittoria contro l'Inter di due settimane fa, conferma il 4-3-1-2 ed esclude nuovamente Borja Valero, a cui viene preferita la (teorica) energia di Kurtic. Teorica, perché lo sloveno - insieme al resto del centrocampo viola (Aquilani e Pizarro, più Mati Fernandez che parte sulla trequarti) - perde nettamente il duello con i biancocelesti: innanzitutto fisicamente, ma pure tatticamente. E' in mediana che la Lazio fa la differenza, grazie a un possesso palla rapido e ordinato ma, soprattutto, grazie alla chiara superiorità numerica garantita dalla spinta dei terzini (Cavanda e Radu) e dall'aiuto degli esterni d'attacco (Candreva e Mauri). La squadra di Pioli si appropria così del campo, gestendo il ritmo-gara a proprio piacimento e tenendo lontano dalla porta il pericolo numero uno, Cuadrado, che comincia il primo tempo sul centro-sinistra e lo termina sul centro-destra, in ogni caso senza mai lasciare traccia.



Se la Fiorentina - abituata ad esprimersi con un regolare possesso palla - fatica a calarsi nella parte di chi deve rincorrere la sfera, dall'altra parte c'è una Lazio che - nonostante il totale controllo del match - non riesce a creare grosse occasioni. Il più vivo è Mauri, che ci prova timidamente in un paio di circostanze, ma a rompere il ghiaccio è Djordjevic al minuto 35: Biglia, al rientro dopo un mese di infortunio, trova un corridoio per Candreva, che crossa basso al centro; il serbo ruba il tempo a Rodriguez e infila lo 0-1. Montella inserisce Borja Valero a inizio ripresa (fuori Kurtic) e la Fiorentina, non a caso, torna a fare la Fiorentina. Si gioca esclusivamente nella metà campo laziale, con la Viola che si affida alle accelerazioni di Cuadrado per cercare di rimettere in piedi la gara. L'occasione migliore è un'invenzione di Aquilani, che in rovesciata colpisce il palo sugli sviluppi di una punizione (51'). La Lazio, seppure a fatica, riesce però a resistere per poi chiudere ogni discorso in contropiede: Candreva serve sul secondo palo Lulic, che a porta vuota appoggia in rete (91'). Per il club di Lotito sono tre le vittorie consecutive e 12 i punti in classifica, che adesso comincia a farsi particolarmente interessante.

LE PAGELLE



G. Rodriguez 5 - Si fa bruciare da Djordjevic in occasione della prima rete. Poco concentrato a differenza del solito, è spesso fuori posizione.



Kurtic 4,5 - Lento, perennemente in ritardo, senza iniziativa. Resta negli spogliatoi dopo 45 minuti: paga lui per tutti.



Djordjevic 6,5 - Lotta, corre, ringhia. Gli capita un'occasione e non sbaglia: cinque gol nelle ultime tre partite.



Cavanda 6,5 - Partita senza sbavature: dietro, aiutandosi anche col fisico, se la cava sempre in qualche modo.



Mauri 6 - Nel primo tempo è ovunque: parte largo a sinistra, nel tridente, ma oltre a rendersi pericoloso aiuta anche il centrocampo. Cala alla distanza.

IL TABELLINO



FIORENTINA-LAZIO 0-2

Fiorentina (4-3-1-2): Neto 6; Tomovic 5,5, G. Rodriguez 5, Savic 5,5, Alonso 6; Aquilani 6 (33' st Bernardeschi sv), Pizarro 5,5, Kurtic 4,5 (1' st Borja Valero 6,5); Mati Fernandez 5,5; Cuadrado 6, Babacar 5,5 (23' st Ilicic 5,5).

A disp.: Tatarusanu, Basanta, Pasqual, Brillante, Vargas, Hegazi, Joaquin, Richards, Badelj. All.: Montella 5,5

Lazio (4-3-3): Marchetti 6; Cavanda 6,5, Ciani 6 (23' st Novaretti 6), De Vrij 6, Radu 6; Parolo 6,5, Biglia 6,5, Lulic 7; Candreva 6,5, Djordjevic 6,5 (44' st Klose sv), Mauri 6 (13' st Onazi 6).

A disp.: Berisha, Strakosha, Konko, Pereirinha, Gonzalez, Braafheid, Ederson, Ledesma, Felipe Anderson. All.: Pioli 6,5

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 35' Djordjevic(L), 46' st Lulic (L)

Ammoniti: Pizarro (F); Djordjevic, Parolo, Cavanda, Marchetti, Radu (L)

Espulsi: -