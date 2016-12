Lazio, Pioli: "Questa vittoria ci dà grande convinzione"

16:16 - Montella fa riferimento agli infortuni di Gomez e Rossi per dare la propria lettura alla partita: "La Lazio aveva in campo Djordjevic e in panchina Klose, mentre i nostri due migliori attaccanti li avevamo in ospedale, quindi credo il risultato finale dipenda molto anche da questo". Pioli, invece, sottolinea la voglia dei biancocelesti: "La squadra ha messo in campo tanto, uscendo dal campo stremata. Questa vittoria ci dà grande convinzione".

Montella analizza così l'andamento della partita: "Non mi e' piaciuto l'approccio della Fiorentina nel primo tempo. Anche se la Lazio ha avuto due minuti in piu' soltanto di possesso palla e abbiamo avuto un'occasione per uno, loro hanno fatto gol e noi no". Su Babacar e Cuadrado: "Hanno fatto una buona partita, pero' gli si chiede tanto, continuamente, ma hanno fatto una buona partita, si sono impegnati, sicuramente non sono stati risolutivi in attacco, ma non sempre lo possono essere".



Pioli è soddisfatto per il terzo successo consecutivo: "Più l'avversario è forte e più la vittoria è ampia. Volevamo dare continuità di risultati, dopo quella nel gioco. Nel secondo tempo abbiamo abbassato il baricentro, forse subendo troppo, ma era anche normale. Questa vittoria ci dà grande convinzione per le prossime partite, dobbiamo entrare in campo sempre con la mentalità tutte le volte per portare a casa risultati. Abbiamo lasciato alcune azioni alla Fiorentina e l'unica vera occasione da gol è stato un calcio da fermo, ma la squadra ha avuto pochi cali di tensione e un buon equilibrio. L'Europa? La società mi ha messo a disposizione una rosa per arrivare tra le prime cinque, sei del campionato e ne sono sempre più convinto dopo aver conosciuto questi ragazzi. Abbiamo ben chiaro in testa quello che è l'obiettivo".