Serie A: Bologna-Empoli 0-0, al Dall'Ara vince la noia

LA PARTITAIl Bologna, almeno nella ripresa, ci mette cuore e impegno, l'Empoli fa davvero poco in attacco, ma torna a casa con un punticino più utile per il morale che per la classifica dopo 3 sconfitte di fila e 11 gol al passivo. Felsinei e toscani non danno la svolta al loro campionato e rimangono a contatto con la zona più a rischio. La loro fortuna è che Crotone, Pescara e Palermo vanno davvero al rallentatore. La squadra di Donadoni soffre ogni modo l'assenza di Verdi e con il suo ko si è spenta la luce là davanti. A Destro arrivano pochi palloni giocabili e il bomber ci mette anche del suo sprecando una ghiotta occasione proprio nel finale di match. Il bicchiere mezzo pieno per Martusciello è la fase difensiva: la squadra ha retto bene all'assedio rossoblù, pagando però in termini offensivi. Solo uno, di Maccarone nel primo tempo, il tiro pericoloso indirizzato verso Mirante. Troppo poco. Di questo passo l'allergia al gol potrebbe costare davvero cara ai toscani.



Il primo tempo del Dall'Ara fotografa al meglio il momento delle due squadre. Da una parte il Bologna, che ha vinto solo una delle ultime 10 gare e ha segnato solo al Palermo nelle ultime cinque: dall'altra l'Empoli, che ha il triste primato di peggior attacco del campionato con soli 7 reti all'attivo. Non può stupire, quindi ,se a vincere sia la noia, perché le due squadre, pur non lesinando l'impegno, confermano di vedere pochissimo la porta. I primi 39' sono da sbadigli e solo il freddo pungente tiene svegli gli eroici spettatori. Solo nel finale il match si vivacizza un po', con Destro che impegna Skorupski e la pronta risposta di Maccarone fermato in angolo da Mirante.



Nella ripresa si gioca in pratica a una porta sola, quella dell'Empoli, anche se Skorupski non deve compiere interventi degni di nota. Colpa dell'imprecisione dei padroni di casa, in particolare di Destro che spreca di testa l'occasione più nitida nel finale. Anche Viviani ci prova un paio di volte, ma senza fortuna. Gli ingressi di Di Francesco e Okwonkwo portano freschezza, ma non spostano gli equilibri. Il Bologna continua a fare troppa fatica a segnare, l'Empoli quasi non ci prova per paura di tornare a casa a mani vuote. A smenarci, quindi, sono gli infreddoliti spettatori del Dall'Ara che assistono a un match senza troppi sussulti.