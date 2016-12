Serie A: Bologna-Cagliari 2-1, pronto riscatto dei felsinei

LA PARTITAIl Bologna deve lasciarsi alle spalle l'umiliante 1-5 subito dal Torino, il Cagliari cerca la prima vittoria dopo le buone prove con Genoa e Roma che hanno però portato un solo punto in classifica. Per Donadoni l'emergenza è in porta, con Mirante e Gomis ai box: largo al terzo Da Costa. A centrocampo Nagy ha vinto il ballottaggio con Pulgar, in attacco Verdi è preferito a Di Francesco. In casa Cagliari Rastelli conferma il 4-3-1-2: ancora senza Joao Pedro, alle spalle di Borriello-Sau agisce Barella. Si rivede in panchina Melchiorri.



Le due squadre si affrontano a viso aperto e il primo quarto d'ora è all'insegna dell'equilibrio: Borriello sfiora il gol di testa, l'immediata risposta del Bologna arriva con Taider ma Storari è attento. Attenzione che viene meno al 23', quando Verdi sorprende l'esperto portiere con una punizione sul suo palo che spezza l'equilibrio della gara. Un duro colpo per i sardi, che sbandano e rischiano di subire il raddoppio quattro minuti dopo: i protagonisti sono sempre gli stessi, Verdi e Storari, ma questa volta il numero 1 è reattivo sul tiro a giro dell'attaccante. Gli uomini di Rastelli provano a prendere in mano le redini del match, ma mancano in precisione negli ultimi metri, con un possesso palla sterile. Borriello è lasciato troppo solo e Sau non lo assiste a dovere: il risultato è che Da Costa è chiamato solo all'ordinaria amministrazione.



La ripresa si apre con l'episodio che indirizza la gara definitivamente dalla parte dei padroni di casa: Storari esce a valanga fuori area e stende Krejci lanciato a rete: dopo qualche secondo di indecisione, l'arbitro Abisso sventola il cartellino rosso in faccia al portiere che conclude mestamente il suo pomeriggio da incubo. Con l'uomo in più, la rimonta dei sardi si fa dannatamente complicata. Rafael si supera su Destro, che dopo qualche minuto lascia il posto a Di Francesco. Donadoni azzecca la mossa, perché il figlio dell'allenatore del Sassuolo mette la ciliegina sulla torta della sua settimana da Dio, iniziata con la doppietta con l'Under 21, depositando alle spalle del portiere brasiliano un assist al bacio di Krejci. A questo punto i padroni di casa commettono l'errore di dare per chiusa la partita, mentre il gol su punizione di Bruno Alves al 38' la riapre (Da Costa non impeccabile). Donadoni è una furia, perché dietro si balla un po' troppo e per poco Farias non confeziona la beffa. Nel recupero si fa male Ionita (si teme la frattura della tibia): il Cagliari rimane in 9 e alza bandiera bianca. La squadra di Donadoni vince con merito e riscatta la debacle di Torino. Il Cagliari paga la giornata no di Storari e quella dei suoi attaccanti: per rimanere in Serie A ci vuole un cambio di marcia...