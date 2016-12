Serie A, arbitri: Juve-Napoli affidata a Rocchi

Sono stati designati gli arbitri per l'undicesimo turno di campionato che comincerà domani con Bologna-Fiorentina, anticipo della 18 affidato a Valeri. Per Juventus-Napoli, big match della giornata in programma sabato alle 20:45, è stato scelto Rocchi mentre Empoli-Roma (domenica, ore 15) sarà diretta da Di Bello. Milan-Pescara (domenica, ore 15) verrà arbitrata da Doveri, per Sampdoria-Inter (domenica, ore 20:45) è stato designato Mazzoleni.