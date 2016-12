Sassuolo, pari prezioso per 1-1 contro il Lucerna al debutto

LA PARTITADi Francesco schiera il consueto 4-3-3 con Defrel affiancato da Berardi e Sansone, la squadra dell'ex nazionale tedesco Markus Babbel si dimostra però subito un osso duro. All'8' il Lucerna è già avanti con Schneuwly, che calcia da circa 25 metri e trova la deviazione decisiva di Cannavaro: Consigli scavalcato e palla in rete. E pochi secondi prima, con la stessa dinamica di azione, gli svizzeri avevano colpito anche una traversa. Il Sassuolo ha il merito di scuotersi, e alla lunga il maggior tasso tecnico viene fuori.



Al 42' Gazzola viene abbattuto in area da Hyka, sul dischetto va Berardi che fissa l'1-1 su cui si chiude il primo tempo. La ripresa è ricca di emozioni, con tanti capovolgimenti di fronte e due occasioni clamorose per parte. Al 64' Peluso affossa Christian Schneuwly in area e concede il rigore al Lucerna: bravissimo Consigli a superarsi su Neumayr. Al 78', invece, Duncan rifinisce alla perfezione un contropiede ospite ma il suo sinistro a giro si schianta contro il palo. Finisce 1-1 a Lucerna, tra sette giorni ci si sposta a Reggio Emilia: il Sassuolo può farcela.