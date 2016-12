Sassuolo, Di Francesco: "Milan? Sono solo voci"

Quale futuro per Eusebio Di Francesco ? In settimana l'allenatore è stato accostato al Milan : "Sono solo voci ed è giusto che ci siano perché fanno parte di questo mondo". Qualcosa, però, si sta muovendo per il tecnico del Sassuolo : "Mi incontrerò con la società per valutare i progetti futuri". Sul match con la Juve nulla da recriminare ai suoi ragazzi: "Dispiaciuto per la sconfitta, ma abbiamo avuto un grande atteggiamento".

Il Sassuolo sogna l'Europa League: "Dipende anche dal mercato che la società farà, con giocatori pronti ci si può anche pensare. Se dovesse arrivare quest'anno sarebbe un successo ma non è la priorità



Poi l'analisi, sempre a Premium Sport, della partita dello Stadium: "Dybala ha fatto una grande giocata in occasione del gol, faccio fatica a trovare una colpa alla mia difesa. Ma al di là di questo faccio grandi complimenti alla squadra, abbiamo avuto un grande atteggiamento, forse dovevamo essere più cinici sotto porta perché loro concedono poco e vanno sfruttate le occasioni. Abbiamo creato molto e negli ultimi 25 minuti abbiamo anche messo sotto la Juventus. Noi siamo bravi quando riusciamo a sviluppare la manovra con la palla a terra e con le grandi squadre che non chiudono ci riesce più facile. Loro sono fortissimi, noi avevamo molte assenze, davanti hanno giocato Falcinelli e Politano che hanno fatto benissimo, ma sono ancora molto giovani. Non cerchiamo alibi, ma è chiaro che una squadra come la nostra non può permettersi così tante assenze".