Sampdoria, si ferma Viviano: infrazione dello scafoide

Brutte notizie per la Sampdoria di Giampaolo, che dovrà fare a meno di Emiliano Viviano nel derby in programma sabato prossimo alle 18. Il portiere, sottoposto oggi agli esami strumentali dopo l'infortunio al polso della mano sinistra avvenuto a metà del primo tempo del match col Pescara, ha rimediato un'infrazione dello scafoide che certamente lo metterà fuori causa per il match contro il Genoa.