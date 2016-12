Sampdoria, la foto di Cassano sparisce dal sito

La guerra fredda tra Cassano e la Sampdoria prosegue. La società blucerchiata ha rimosso la foto di FantAntonio dalla pagina del sito dedicata alla squadra. Ci sono tutti, tranne Cassano e Mesbah, anche lui in uscita. Eppure l'agente del barese, Giuseppe Bozzo, aveva lanciato messaggi distensivi ("Lui vuole restare alla Samp. Senza fare polemica perché ama la Samp. Invito Ferrero a sotterrare l’ascia di guerra, perché qui di guerre non ce ne sono") ma evidentemente non è bastato. La Samp, infatti, sembra determinata a liberarsi di Cassano.