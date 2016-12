Sampdoria, i cinghiali irrompono a Bogliasco: devastato il campo inferiore

Visita decisamente inattesa per la Sampdoria, che ha dovuto fare i conti con l'irruzione a Bogliasco di un branco di cinghiali. Tutto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, quando i mammiferi - come riferito dal Secolo XIX - sono riusciti ad accedere al campo inferiore del centro sportivo, "arando" le fasce laterali e costringendo i giardinieri a un lavoro supplementare di alcune ore per sistemare tutti i danni.