Samp, Ferrero twitta: "Giù le mani da Zenga"

Massimo Ferrero si schiera con Walter Zenga e respinge le voci su un imminente esonero per il neo allenatore della Sampdoria. "Se amate la Samp come la amo io giù le mani da Zenga! Se quella partita usciva diversa di cosa parlavamo ora? Guai chi tocca i mie ragazzi!", ha twittato il presidente blucerchiato. La panchina dell'ex portiere della Nazionale è in bilico dopo la pesante sconfitta per 0-4 nel preliminare di EL contro il Vojvodina.