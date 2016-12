Russia 2018: solo un pari per l'Argentina, vince il Brasile

Sotto la pioggia di Merida per poco il Venezuela non fa il colpaccio contro l'Argentina, che rischia davvero di fare una figuraccia. Argentina irriconoscibile soprattutto nel primo tempo: lenta nella manovra, ha pagato le assenze di Messi (problemi all'adduttore, ma ci sono voci che parlano addirittura di un principio di pubalgia) e Dybala, out per squalifica. Il Venezuela non si lascia intimorire e passa con Anor e Martinez, ma nella ripresa arrivano le reti di Pratto e Otamendi.



Sorride il Brasile contro la Colombia. Pronti via e gol di Miranda al 1' con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo battuto da Neymar. Il pari colombiano arriva alla vera prima azione: al 36' punizione di James Rodriguez e autorete di Marquinhos che insacca nella sua porta nel tentativo di anticipare gli attaccanti avversari. A risolvere il match ci pensa Neymar che segna con un bellissimo diagonale.



La doppietta di Cavani e le reti di Rodriguez e Suarez regalano i tre punti anche all'Uruguay, che sommerge il Paraguay con un netto 4-0 e balza in testa al girone. Vittoria anche per il Perù: 2-1 all'Ecuador con i gol di Cueva (su rigore) e Tapia. Sull'1-0 il pari di Achilier. Al 93' Ecuador in 10 per il rosso ad Arroyo. E' solo 0-0 tra Cile e Bolivia a Santiago.



Classifica: Uruguay 16, Brasile ed Argentina 15, Colombia, Ecuador 13, Paraguay 12, Cile 11, Bolivia, Perù 7, Venezuela 2.