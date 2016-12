Russia 2018, qualificazioni: vai Italia, in Israele per i tre punti

La nuova Italia targata Ventura è pronta a fare il suo esordio nel Girone G di qualificazione per i Mondiali di Russia 2018 . Alle 20.45 gli azzurri scendono in campo allo stadio Sammy Ofer di Haifa contro Israele . Gli azzurri non possono permettersi passi falsi: nel prossimo turno, infatti, la Nazionale affronterà allo Juventus Stadium la Spagna in quello che, sulla carta, potrebbe rappresentare lo scontro diretto per il primo posto.

Ad accedere direttamente alla fase finale in Russia saranno solamente le nove vincitrici del girone mentre le 8 migliori giocheranno i playoff. Sono solo tre i precedenti tra le due Nazionali. Italia e Israele si sono affrontate per la prima volta nelle qualificazioni del Mondiale di Cile '62: gli azzurri si imposero 4-2 a Tel Aviv e con un netto 6-0 allo stadio Comunale di Torino. L'ultimo incontro risale al girone della fase finale del campionato iridato del 1970 in Messico e si concluse sullo 0-0.



Il 3-5-2 è il sistema di riferimento, rispetto a Euro 2016 Ventura apporterà però alcune modifiche negli interpreti. Spazio sugli esterni a Candreva e Antonelli, con Verratti in cabina di regia supportato dai due interni Parolo e Bonaventura. Solito blocco Juve in difesa, davanti ci saranno Eder e Pellé per cercare di scardinare la difesa israeliana. Appuntamento alle 20.45, l’Italia inizia il suo cammino verso i Mondiali del 2018.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Israele (4-3-3): Goresh; Bitton, Tibi, Tzedek, Davidzada; Kayal, Bitton, Yeini; Ben Chaim, Hemed, Zahavi.

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, Verratti, Bonaventura, Antonelli; Eder, Pellè.