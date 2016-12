Roma: Strootman torna in campo con la Primavera

E' una giornata speciale per Kevin Strootman, tornato in campo in un match ufficiale a distanza di 13 mesi dall'ultimo infortunio subito il 25 gennaio 2015. Il centrocampista olandese ha giocato il primo tempo di Roma-Avellino, gara valida per la 17.ma giornata del campionato Primavera. Strootman, sostituito all'intervallo, è anche andato a segno su calcio di rigore al 12'. C'era anche Luciano Spalletti a bordo campo per il ritorno di Strootman. L'olandese può essere la carta in più, nel finale di stagione, per la rincorsa giallorossa al terzo posto.