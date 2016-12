Roma, Spalletti: "Vittoria meritata, Dzeko va servito meglio"

Luciano Spalletti soddisfatto dopo il 3-1 sul Frosinone: "Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà - le parole a Premium Sport -, siamo stati bravi a tornare in vantaggio e abbiamo giocato anche bene nel finale ". Così sul momentaccio di Dzeko: " Va servito meglio e anche lui deve migliorare nei movimenti. Poi l'ho tolto perché volevo vedere Totti, che ha fatto bene ". Sui fischi: "Erano i tifosi del Frosinone".

Secondo Spalletti la cosa più bella della partita "è stato vedere l'abbraccio dei ragazzi a fine partita, come se ci fosse stata una sorta di liberazione. Queste vittorie ci danno una spinta importante. In questo momento la squadra ha bisogno di corsa e di sostanza e di ritrovare serenità". Il tecnico ha analizzato così il match: "Il Frosinone è stato bravo, ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, noi poi siamo stati bravi a tornare in vantaggio e dopo il 3-1 abbiamo anche giocato un buon calcio. Dobbiamo tornare a fare il calcio che conosciamo e che questi ragazzi hanno fatto anche prima con Garcia".

Spalletti non vuol sentire parlare di delusione dei tifosi: "Il tifoso della Roma è abituato bene, è abituato a grandi squadre e a grandi giocatori: dobbiamo fare meglio per riportarli allo stadio. I fischi? Erano i tifosi del Frosinone, zero fischi da parte dei nostri tifosi che ci hanno sostenuto e aiutato". Infine, sulla staffetta Dzeko-Totti: "Dobbiamo servire di più e meglio Edin e anche lui deve migliorare in alcuni movimenti. Totti ha fatto una mezz'ora buona, veniva da un lungo infortunio, bisogna considerare vari fattori ma è andato bene".