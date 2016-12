23 agosto 2016 00:12 Roma, Spalletti: "Non siamo entrati in partita" "Abbiamo perso una gara importante che complica il nostro futuro"

Dopo il brutto ko con il Porto la Roma ha detto addio alla Champions: "Abbiamo perso una partita importante che complica il nostro futuro - ha ammesso Spalletti nel postpartita -. E' un risultato difficile da digerire perché abbiamo lavorato tanto per arrivare qui". Con i lusitani è girato tutto storto: "Non siamo entrati bene in partita e quando siamo rimasti in dieci è diventato tutto più difficile. Ci siamo innervositi".

“Abbiamo perso una partita importante, che ci crea difficoltà altrettanto importanti nel ricreare un ordine. È un risultato difficile da digerire, per come è venuto e per tutte le fatiche spese per arrivarci. Abbiamo sbagliato, all’inizio, nella gestione della palla: era quello che mi premeva perché la partita scorresse su dei binari corretti. Non ci siamo riusciti e loro sono stati bravi ad andare subito in vantaggio. Poi, quando ci organizzavamo per ripartire, siamo rimasti in 10. I tre rossi pesano, sono delle ingenuità: l’anno scorso abbiamo sempre finito in 11 tranne una volta per somma di ammonizioni, è stata una delle nostre caratteristiche e ora non capisco come mai sia successo quello che è successo stasera e nel match di andata. Dovevamo essere più calmi. Noi non eravamo al meglio della condizione per via degli infortuni, poi era importante la gestione della palla all’inizio e per questo avevo scelto De Rossi come centrale, perché lo interpreta bene. Però abbiamo sbagliato: siamo stati lenti e abbiamo perso palloni per leggerezze nostre. Loro sono stati più tranquilli, noi ci siamo innervositi. Non si può, in due partite di playoff di Champions, rimanere in 10 nel primo tempo. Ma io non cambierei niente di quello che è stato fatto dal 9 di luglio a oggi, cambierei soltanto l’inizio di partita di stasera. Ora ci sarà un periodo di tempo durissimo, con tutti a metterci il dito dentro: dovremo tapparci naso, orecchie e occhi e far viaggiare le gambe per fare in maniera incredibile nel prossimo futuro.”

NAINGGOLAN: "IN UNDICI CE LA SAREMMO GIOCATA"Nel postpartita del match perso 3-0 contro il Porto per la Roma ha parlato Radja Nainggolan, uno dei migliori in campo: "Abbiamo dato tutto e combattuto fino alla fine cercando di dare il massimo. Abbiamo dimostrato un gran cuore - ha dichiarato a Mediaset Premium -. Siamo abbastanza maturi per riprenderci velocemente, giocheremo l'Europa League. Ora dobbiamo tuffarci subito con la testa al campionato. Fossimo stati undici contro undici ce la saremmo giocata, in nove non potevamo fare di più".

STROOTMAN: "FORSE E' UN PROBLEMA DI TESTA"Kevin Strootman dichiara: “Non abbiamo cominciato bene e non so perché, perché c’eravamo preparati bene. Anche loro non avevano creato tanto, ma hanno trovato il gol. Noi anche in nove ci abbiamo provato, ma poi il raddoppio ha chiuso qualsiasi spiraglio. Abbiamo giocato una partita in 10 e una in 9, forse è un problema di testa, perché fisicamente i test dicono che non stiamo male. Penso sia la prima volta che perdiamo 3-0 in casa e non me lo spiego. Ora è difficile ripartire, siamo tutti arrabbiati, però dobbiamo pensare al campionato perché dobbiamo fare meglio. Non c’è da colpevolizzare nessuno, abbiamo perso assieme e dobbiamo lavorare tanto per tornare al nostro livello, che non è quello di stasera.”