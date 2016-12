Spalletti che riconosce il valore dell’avversaria, ma aggiunge: "Hanno qualità, ma non sono il Real Madrid". Poi sulla formazione il tecnico non si sbilancia: “L’assenza di Salah è pesante, lui è un campione nelle ripartenze, ma noi siamo bravi a giocare anche con il pallone a terra. E siamo convinti che saranno i nostri comportamenti a decidere la partita. Avanzare Bruno Peres a centrocampo è una delle possibilità, e possono giocare dal primo minuto anche Totti e Iturbe. Ma questa volta fare la formazione è dura".



Il tecnico definisce poi la stracittadina come il derby dell’eterno contrasto: “Una partita speciale, che si vince come le partite normali. E che vale per due classifiche quella del campionato e quella dell’eterno confronto. L’obiettivo è quello di togliere le barriere in curva, e io vorrei un approccio diverso alle partite come quello dei giocatori della Chapecoense che si fanno il video e sorridono con gioia ed entusiamo. Gioia di andare a giocare. Emozioni e qualità di cui il calcio credo abbia bisogno".