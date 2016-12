Roma, Spalletti: "Dobbiamo ritrovare compattezza"

"Dobbiamo ancora fare dei passi in avanti. Non riusciamo a essere compatti come lo eravamo prima". Luciano Spalletti 'bacchetta' la Roma alla vigilia della sfida contro la Sampdoria . "I ragazzi erano molto dispiaciuti per l'ultimo risultato ma sanno che per arrivare alle vittorie bisogna resistere ai momenti negativi - ha aggiunto - Lasciare l'Olimpico? Ston con Baldissoni. Un Olimpico vuoto è dannoso per la squadra e ti dà meno forza".

Sulle condizioni dei giocatori, reduci dagli impegni con le nazionali: "Nei viaggi un po' di fatiche le hanno fatte e qualcuno ha dovuto recuperare, come ad esempio Salah, che ha fatto allenamento ieri e l'altro ieri ha recuperato. I primi allenamenti dopo le trasferte delle nazionali servono a riordinare le idee". E ancora: "Florenzi può fare benissimo il terzino, è chiaro che quando fai scelte del genere la squadra deve comandare il gioco. Se tu hai due terzini di spinta e fanno meno fase difensiva è inutile che stai a aspettare gli altri. Quello che ora diventa fondamentale - ha proseguito Spalletti - è riuscire ad essere una squadra con una misura giusta di sviluppare le azioni, di stare dentro il campo e le scelte saranno fatte in questa direzione. Vogliamo essere più compatti, corti, continui nel ricercare quello che vogliamo proporre ed attuare. Lo scorso anno dopo un inizio così e così ci siamo riusciti a fare questo ed era visibile, allora poi lì dentro è stato facile esaltarsi perché tutti potevamo avere il contributo dei compagni, quando una squadra si allunga è più difficile".



A Pjanic che si lamenta per i carichi di lavoro della Juve: "Lo vedete dalla mattina alla sera quello che facciamo, basta essere attenti. Io non so ciò che fa Allegri, lo copierei volentieri visto che vince molto, ma non saprei come lavora la Roma rispetto a loro".