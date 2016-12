Roma, Spalletti: "Che coppia Szczesny e Alisson! Modulo? Si parte col 4-3-3"

"Quando si hanno due giocatori di qualità nello stesso ruolo, se loro la interpretano nella maniera giusta non è mai un problema". E' un Luciano Spalletti molto soddisfatto quello che, a margine della vittoria per 5-1 in amichevole contro i Boston Bolts (doppiette di Dzeko e Strootman e gol di Iturbe ), commenta l'imminente ritorno alla Roma di Szczesny : "Il ballottaggio con Allison ? Il problema è per gli avversari" ha detto.

Il portiere polacco in arrivo dall'Arsenal si giocherà il posto da titolare con il brasiliano Allison, neo-acquisto dei giallorossi: "Quando si hanno dei giocatori forti prima di tutto si ha una forza superiore - ha detto Spalletti - perchè anche quando si sceglie con la monetina si sceglie comunque bene perchè sono due calciatori forti, poi il campionato è lunghissimo, le partite sono molte: avere due di questa qualità dà una spinta in più a quelli che sono i nostri obiettivi".

Ma i due portieri non sono gli unici giocatori su cui il tecnico giallorosso ha voluto soffermarsi dopo l'amichevole vinta per 5-1 contro l'FC Boston Bolts, squadra locale under 23 associata al club di Trigoria per il progetto AS Roma Academy. Parole importanti Spalletti le ha spese infatti anche per Paredes, dato nella lista dei partenti in casa giallorossa ma elogiato con convinzione dal tecnico: "Lui ha le qualità da play basso che fa girare la squadra. Somiglia molto a Pizarro nel modo di far girare la palla. E' preciso per quel ruolo e noi abbiamo bisogno di uno in quel ruolo lì - ha ammesso l'allenatore - Avere il play che sa far girare la squadra dal punto di vista del possesso palla è un vantaggio. Tenere la palla per noi è l'unico modo per respirare quando si gioca, per non fare fatica, e lui è uno di quelli bravi a farlo".

Spalletti si è soffermato poi anche sul ruolo del giovane Gerson: "Per me è una mezz'ala classica, anche se lui ama più giocare tra le linee a ridosso delle punte. Se ha la possibilità di avere più spazio è meglio. E' uno rapidissimo di mente e di tecnica, ma non di frequenza di gambe. Avendo un po' più spazio secondo me lo metto un po' più a suo agio". Stando alle parole del tecnico, quindi, il vuoto lasciato a centrocampo da Pjanic potrebbe essere riempito proprio dal brasiliano, mentre per quanto riguarda il modulo da utilizzare Spalletti ha già le idee chiare: "Ora si parte col 4-3-3, che è un po' quello che abbiamo fatto spesso l'anno scorso. Un 4-3-3 che può essere o con i 2 mediani e il trequartista o con due mezzali e il vertice basso - ha detto il tecnico toscano - Poi quando non ha giocato Dzeko l'anno scorso abbiamo giocato anche con questo rombo a metàcampo, pero' noi Edin lo vogliamo usare, la prima punta la vogliamo usare. I due riferimenti per ora sono questi qui: con il vertice alto o basso, ma comunque un 4-3-3" ha concluso Spalletti.