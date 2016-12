Roma: Salah tenta il recupero, per Peres nessuna lesione

Sono ore decisive per il recupero di Mohamed Salah. L’egiziano sta provando a forzare per tornare a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di sabato sera con la Juventus. E proprio il prossimo allenamento sarà determimante con l'attaccante egiziano che proverà a lavorare con il gruppo. Problemi alla caviglia che sta smaltendo anche Bruno Peres e la buona notizia e che gli esami hanno confermato che l'esterno non ha riportato lesioni ai legamenti.