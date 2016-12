Roma, Pallotta incontra la Raggi per il nuovo stadio

James Pallotta si è incontrato stamattina alle 11 con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, per discutere della costruzione del nuovo stadio. Presenti al meeting anche l’assessore all'Urbanistica Paolo Berdini, il vicesindaco Daniele Frongia e l'assessore ai trasporti Linda Meleo. "Incontro positivo, siamo ottimisti - ha detto ai giornalisti il presidente della Roma dopo il summit - Sono sempre stato ottimista sul fatto che costruiremo questo stadio. La prima pietra? Sono fiducioso del fatto che inizieremo a costruire per la fine dell’inverno". Soddisfatta anche il primo cittadino capitolino. "L'incontro è andato bene, non siamo scesi in tecnicismi. Riduzione delle cubature? Non abbiamo parlato di dettagli tecnici, ne parleremo nei prossimi incontri".