Roma-Juve, match a rischio: allerta della Questura

Domenica alle 18 è in programma Roma-Juventus e la Questura della capitale lancia l'allerta sicurezza diramando alcune indicazioni ai tifosi che vogliono andare allo stadio Olimpico per vedere il big match. Nel dettaglio, oltre alle solite avvertenze riguardanti gli orari, per motivi di ordine pubblico si consiglia infatti anche di " evitare di spostarsi in forma isolata con i simboli della propria squadra ".

La tensione, non solo quella sportiva, è già alle stelle. Come dimostra il comunicato della Questura, infatti, attorno alla gara si concentrano anche diverse cautele riguardanti la sicurezza. I tifosi sono stati invitati a recarsi allo stadio per tempo, in gruppo e senza simboli della propria squadra. Dettagli che lasciano intuire la grande attenzione attorno al match da un punto di vista dell'ordine pubblico. Ma ecco tutte le indicazioni della questura per Roma-Juve



Visto il numero complessivo di tifosi e le modifiche ai sistemi di accesso allo stadio, si è ritenuto di agevolare l'afflusso dei tifosi anticipando l'apertura dei cancelli alle ore 15,30. Queste le indicazioni ed i consigli per i tifosi:



1. recarsi per tempo allo stadio, al fine di evitare code nelle aree dedicate al filtraggio e prefiltraggio;

2. seguire il flusso organizzato e le indicazioni fornite dalle Forze di Polizia, in particolare prediligendo l'arrivo dai caselli autostradali Roma nord e Roma sud;

3. evitare di spostarsi in forma isolata con i simboli della propria squadra;

4. segnalare ogni anomalia alle Forze di Polizia presenti sulle direttrici di afflusso;

5. non accettare offerte di biglietti di ingresso allo stadio o gadget della squadra, offerti al di fuori dei circuiti ufficiali