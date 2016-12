Roma, Giunta M5S contro il nuovo stadio: "Uno scempio"

Dopo la vittoria del Movimento Cinque Stelle, a Roma si complica il progetto del nuovo stadio giallorosso. " Sono contrario allo stadio della Roma così come immaginato nel progetto vagliato dal Comune ", ha spiegato Paolo Berdini, assessore all'Urbanistica in pectore della Giunta di Virginia Raggi . " Rispetterò le leggi, ma userò ogni mezzo consentito per impedire questo scempio e per tutelare gli interessi della città ", ha aggiunto.

Brusca frenata, dunque, per il nuovo stadio in casa Roma. Dopo l'atteggiamento critico nei confronti della candidatura per le Olimpiadi del 2024, la giunta Raggi si appresta a opporre resistenza anche per il nuovo impianto giallorosso. "La Roma ha a disposizione lo stadio Olimpico e lo stadio Flaminio che vanno valorizzati e trovo assurdo regalare ad un privato un milione di metri cubi di cemento in cambio di servizi che sono un atto dovuto alla città", ha dichiarato Berdini. "Ritengo inoltre che su un progetto del genere si possa indire un referendum per chiedere ai cittadini la loro opinione", ha proseguito l'esponente del M5S.